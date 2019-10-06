يعقوبيان: من حقنا التظاهر والتواجد في الشارع وحق التظاهر لا يستطيع احد منعه

اشار النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح من ​ساحة الشهداء​ خلال المشاركة في المظاهرة المنددة ب​الوضع الاقتصادي​، الى ان هناك نوع من الحملات المستمرة علينا، وانا اتمنى محاسبتي على اعمالي واقوالي ووقوفي الى جانب الناس، وهناك من يشحن ضدنا، ومن حقنا التظاهر والتواجد في الشارع وحق التظاهر لا يستطيع احد منعه.

وإعتبرت "ان السلطة حتى اليوم فاشلة ولم تحقق اي انجاز يذكر َنحن أصبحنا في نصف العهد واين الاصلاح والتغيير واين باقي القوى السياسية هم مسؤولون عما وصلنا اليه من انهيارات ومحاصصات ومافيات وسنظل ننزل لنتظاهر حتى تغيير كل هذا التعتير الذي تعيشه الناس، وسط لامبالاة السلطة".