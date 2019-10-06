طارق المرعبي: كفى تحديا ولن تقوى علينا التهديدات والتأويلات

استغرب عضو "​كتلة المستقبل​" النيابية النائب الدكتور ​طارق المرعبي​ "حدة الخطاب السياسي وعودة لغة التحدي والاتهامات، وكأن البلد ينعم بأوضاع اقتصادية ومعيشية ممتازة، ماذا يريد البعض ؟ ولماذا هذا التمعن في تأجيج الخلافات بدلا من المساهمة في انقاذ ​لبنان​. نقولها بكل صراحة لن تقوى علينا التهويلات ولا التهديدات ولا التأويلات، احسنوا الظن وتعالوا لننهض بالوطن والمواطنين الذين يعانون الامرين لتأمين لقمة العيش في ظل ازمات محلية وتداعيات خارجية".

ودعا المرعبي خلال لقاء تكريمي في ​بلدة الحويش​ في عكار اقامه السيد مصطفى المرعبي وشقيقه خلدون، الى "ملاقاة الرئيس ​سعد الحريري​ الذي يواصل مساعيه وعلاقاته العربية والدولية لانقاذ البلد من ازماته، منعا لمزيد من الانهيار".

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