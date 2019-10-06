البابا فرنسيس لأخويات الشبيبة في لبنان: اسعوا لكي تنموا في الصداقة حتى مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة عنكم

إستقبل ​البابا فرنسيس​ وفدا من أخويات شبيبة العذراء في لبنان، برئاسة رئيس اللجنة المركزية الاستاذ جميل كساب يرافقه المشرف على رابطة الأخويات في لبنان ​المطران ميشال عون​، المرشد العام للأخويات الأب ​ادمون رزق​ المريمي، رئيس رابطة الأخويات في لبنان المحامي جوزف عازار، المرشد المركزي للشبيبة الخوري إميل داغر، بحضور الخوري شربل دكاش مرشد اللجنة الوطنية للشبيبة، الخوري ​طوني كرم​ المرشد المركزي للفرسان، الخوري إيلي شليطا المرشد الإقليمي لشبيبة جبيل، الخوري جورج العميل المرشد الإقليمي لشبيبة الجنوب، الخوري فادي الفحل المرشد الإقليمي لفرسان زحلة، الخوري زخيا زغيب صاحب مؤسسة " Emmanuel " للسياحة والحج منظمة الرحلة، وبمشاركة نائب رئيس الرابطة السيدة راغدة يشوعي و40 شابا وشابة من أخويات شبيبة العذراء ممثلين عن أقاليم: بعبدا، بيروت، جزين، صربا، جونية، جبيل، ​البترون​، ​المتن​ الساحل والمتن الجبل.

ودعا البابا في كلمته العامة شبيبة لبنان الى ان "يسعوا لكي ينموا في الصداقة حتى مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة عنهم، ومنحهم بركته الرسولية.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس اللجنة المركزية لأخويات شبيبة العذراء في لبنان الاستاذ جميل كساب بإسم أخويات الشبيبة في لبنان هدية تذكارية للبابا، عبارة عن منحوتة من خشب الأرز تحمل شعارات الفئات الأربع لرابطة الأخويات في لبنان.



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