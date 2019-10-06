شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 7 طلبات يحدد مجلس النواب موعد مناقشتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاثنين، موعد مناقشة 7 طلبات مقدمة من النواب، وهى كالتالى:

1. طلب مناقشة مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب فوزى فتى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى إنشاءأجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ.

3. طلب مناقش مقدم من النائب فوزي فتى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.

4. طلب مناقشة مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.

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5. طلب مناقشة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الانتاج.

6. طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة.

7. طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن عرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).

ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الطلبات.