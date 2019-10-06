شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يواجه وزير المالية فى جلسة الأربعاء بـ7 طلبات إحاطة وسؤالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس مجلس النواب دوره الرقابى خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالين إلى رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتشمل طلبات الإحاطة التى سيرد عليها وزير المالية ثلاثة طلبات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي ومجدي ملك ومحمد محمد عباسي وتتضمن طلبات الإحاطة أيضا، مطالبة الوزير بتوضيح سبل الاستفادة من السيارات التى على ذمة قضايا فى الأقسام و الرد على المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين.

ويواجه النواب الوزير بطلبات إحاطة حول عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعا ت وسياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

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ويرد وزير المالية عن سؤالين موجهين من النواب عن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، و عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلى.

يذكر أن مجلس النواب بدأ دور انعقاده الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول الثلاثاء الماضى.