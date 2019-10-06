مغربية تجعل حماقي يهدد بالانتحار في ذا فويس.. خطفت القلوب بصوتها وهي على كرسي متحرك – فيديو

خطفت موهبة غناء مغربية الأضواء في برنامج “ذا فويس”، وذلك بعد إقناعها، بفضل صوتها، جميع أعضاء لجنة التحكيم، أداروا كراسيهم لها بغرض انضمامها إلى فرقهم، قبل أن يصدموا بأنها تعاني مرضا يجعلها غير قادرة على الوقوف.

وتمكنت الشابة المغربية، وئام رضوان، بفضل أدائها المميز في صنف الأغنية الغربية، من إقناع المصري محمد حماقي أولا، قبل أن يفاجأ عندما استدار بأنها مقعدة على كرسي متحرك، إذ ذهب إلى جانبها، وجلس على ركبتيه.

وأدار، كذلك، كل من راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام كراسيهم لوئام، قبل أن يلتف حولها الجميع تشجيعا لها.

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وهدد حماقي بـ”الانتحار” في حالة لم تختره وئام، لكنها حققت مبتغاه وانضمت إلى فريقه، قبل أن يذرف الدموع بعد مغادرتها المسرح.

وتعاني وئام من مرض يشل العضلات، وقد قالت عنه إنه ينتشر في الجسم انطلاقا من القدمين.