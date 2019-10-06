زيادة في الرواتب بين 35 و75% .. المعلمون الأردنيون يوقفون أطول إضراب في البلاد

قررت نقابة المعلمين في الأردن، إنهاء إضراب المعلمين الذي دام شهرا كاملا، بعد توصلها إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحافي عقده فجر اليوم الأحد، مع فريق حكومي “في هذه اللحظات من فجر هذا اليوم الأحد نشهد على توقيع اتفاق تاريخي مع الحكومة، ونعلن إيقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار”.

وأضاف أن “المعلم أخذ اليوم (في ضوء الاتفاق مع الحكومة) ما أراده من العلاوات على الراتب الأساس، فبدأت هذه العلاوات من 35 بالمائة، وانتهت إلى 75 بالمائة للمعلم القائد، وهي رتبة جديدة مستحدثة”.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتابع النواصرة “أنا أدعو زملائي المعلمين والمعلمات أن يقبلوا صباح هذا اليوم الأحد على مدارسهم بقلب منفتح وحب منقطع النظير لابنائهم الطلبة ليعلموهم القيم والمهارات والمعارف الضرورية ليصبح هذا الوطن في مصافي الدول العظمى”.

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من جهته، قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، إن “الاتفاق جاء بناءا على توجيهات الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء حيث تم وبحمد الله اليوم انتصار عظيم للمملكة الأردنية الهاشمية”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من شتنبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.