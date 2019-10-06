تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية في المغرب وحجز 870 كيلوغراما من الحشيش

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس السبت، شخصين يبلغان من العمر 39 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول الذي يلعب دور الوساطة في الترويج، وبحوزته 320 غراما من مخدر الشيرا، وسيارة يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني في عملية أمنية متزامنة بمنطقة بني ادرار، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بدوار أولاد الطاهر بمنطقة بني خالد عن حجز 556 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.