مدرب إنتر ميلان يكشف سر نجاح يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة يوفنتوس المقررة، اليوم الأحد، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "ستكون مباراة جميلة ويريد الكثيرون مشاهدتها".

وأضاف "بالنسبة لي ستكون مباراة بين فريقين يتصدران الترتيب وحققا أداءً أفضل من الآخرين في الوقت الحالي".

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وتابع "سنلعب مباراتنا السابعة في آخر 20 يومًا غريبًا، إن الأمر لن يكون سهلا، ولكننا في بداية الموسم ولذلك نحن في حالة أفضل بكثير، وأعتقد أن اللاعبين سيقدمون كل شيء ضد يوفنتوس".

وواصل كونتي "كان لدى يوفنتوس أفكارهم وفلسفتهم الخاصة وهذا ما صنع فجوة بينهم وبين باقي الفرق، حيث ظل لديهم دائمًا نفس الدافع ونفس الفكرة لمدة 8 سنوات من النجاح، وهذا سر فوزهم بالعديد من الألقاب، أما نحن لا نزال في بداية حقبة جديدة".

ورفض كونتي تقديم أي تأكيدات بشأن إمكانية مشاركة روميلو لوكاكو اليوم، قائلًا "لن يلعب إلا إذا نجح في اختبار اللياقة".