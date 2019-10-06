ماذا قال زيدان بعد الفوز على غرناطة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بفوز فريقه على غرناطة برباعية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أنا سعيد من أجل فيدي فالفيردي، فهو قدم أداء جيد جدًا ويتطور، ودائمًا يريد الكرة وساهم في هدفين، والانتصار هو عمل الفريق بأكمله، والشوط الأول كان رائعًا في كل الجوانب، وذهبنا بالكرة بشكل جيد جدًا".

وأضاف "تكرار سيناريو ليفانتي؟ يجب عدم مقارنة المباراتين، وقلت بالأمس إننا سنواجه الوصيف، وأننا سنعاني في بعض الأوقات، لكنه خطأنا ويجب أن نقبله".

وتابع "هازارد؟ نحن بحاجة إلى هذا المستوى منه، وكان يحتاج إلى التسجيل، هو كان سعيدًا بالهدف ونحن سُعداء من أجله وآمل أن يكون اليوم بداية للكثير من الأهداف".

وأردف "أريد المزيد، ونسعى إلى الكمال، ونحن سُعداء بما نقوم به وأعتقد لا توجد مباراة سهلة للعب دائمًا، ومن المؤسف أن يُغادر اللاعبون بتبديلات اضطرارية، وعلينا تقبل ذلك".

واستكمل "فيروس الفيفا؟ كما هو الحال دائمًا لست قلقا، فقدنا كروس وبيل وهناك البعض لعبوا وسوف يسافرون مع منتخبات بلادهم، هكذا تسير الأمور، رغم أنني آمل أن يبقى كروس للتعافي بشكل أفضل، لكن ذلك ليس تحت سيطرتنا".

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وبسؤاله عن التوازن الذي يمنحه فالفيردي، أجاب "إنه لاعب عصري، وله بصمة في الهجوم والدفاع ويقدم أداءً جيدًا، وسعيد من أجله لأنه يلعب ويستحق ذلك".

ونوه "متذيل المجموعة في دوري الأبطال؟ هذا هو الواقع، ولدينا مباراة مهمة ضد غلطة سراي، لكننا سنستمتع بالأمس بالفوز إذا سمحتم لي".

وعن هدف مودريتش، أوضح "أنا سعيد فهو هدف رائع، ومنذ 3 أو 4 سنوات سجل نفس الهدف ضد غرناطة، ويجب أن يجرؤ على تسديد المزيد من الكرات بهذه الطريقة".

وواصل "ليس لدي شيء لأخبر به أريولا، فهو يعلم أنه ارتكب خطأ لكنه قدم مباراة كبيرة، وقام بتوجيه الدفاع وأمرهم بزيادة الضغط، وهو جزء من الفريق ويجب على الجميع المساهمة".

واختتم "بالتأكيد تسجيل هازارد لهدف وصناعة آخر سوف يساعدنا، ونحتاج دائمًا لمثل هؤلاء اللاعبين، وسعيد من أجله".