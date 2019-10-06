الرملة: إصابات في حريق بشقة سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة الرملة عن إصابة عدد من السكان، فجر اليوم الأحد.
وأفادت مصادر طبية أن حريقا شب داخل شقة ببناية في شارع "دافيد رازئيل" بالرملة، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص إثر استنشاقهم الدخان المنبعث من الحريق.
وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان الحريق قبل انتشاره للشقق السكنية المجاورة.
هذا، وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.
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