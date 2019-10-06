فساد خامنئي وانتخابات تونس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون كيف ينهب النظام الإيراني ثروات شعبه عبر كشف المعارضة فساد خامنئي، والجيش الليبي يدمر منظومة تسيير "الدرونز" التركية بمصراتة، وواشنطن بوست: مخيم الهول السوري قد يسقط في يد داعش، والأمم المتحدة تدعو لوقف العنف بالعراق ومحاسبة المسؤولين، وقرقاش يثمن جهود السعودية في توحيد الصف اليمني.

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كما تتابعون في عالم السياسة أيضا، سلطات أردوغان تعتقل 19 شخصا والتهمة "غولن" وإثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان، وواشنطن تعرض 5 ملايين دولار لاعتقال زعيم داعش بمالي، والسيسي عن أزمة سد النهضة: مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوقها في مياه النيل، وتونس تنتخب برلمانا جديدا.. وتوقعات بضربة قاصمة للإخوان، و17 قرارا من الحكومة العراقية لإخماد المظاهرات.



أما في الاقتصاد فتطالعون، اقتصادي تركي يكذب بيانات نظام أردوغان بشأن التضخم واقتراح روسي بإنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك والسيسي يطالب الصندوق السيادي بتوفير فرص استثمارية في مصر وقفزة في تجارة دبي الخارجية.. 184 مليار دولار في 6 أشهر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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