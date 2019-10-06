محمد بن راشد يهنئ الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي: تجربتنا متفردة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر": "نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني.. ونشد على يد جميع المرشحين الذين ساهموا بإنجاح هذا العرس الوطني".

وأضاف: "نقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية.. والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يداً واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن".

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، مساء السبت، رسمياً عن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات.

وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي تضم 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.