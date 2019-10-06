السيسي: مصر تتعرض لمؤامرات خارجية تتحطم على صخرة شعبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر قدر لها أن تتعرض لمؤامرات خارجية لكنها تتحطم على صخرة شعبها.

وفي كلمة وجهها للشعب المصري في الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، أوضح السيسي أن أشكال الحروب وأساليبها تغيرت خلال العقود الأخيرة.

ولفت الانتباه إلى أن حرب اليوم تهدف إلى بث الإرهاب وتصوير الدولة على أنها هي العدو.

وقال السيسي: "إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل".

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وأشار إلى أن يوم السادس من أكتوبر يمثل تعبيراً فريداً عن عظمة الشعب المصري وإرادة أمة بأكملها.



وأوضح السيسي أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، مشدداً على أن بلده ستظل بلداً منصوراً مرفوع الراية.

وفي 6 أكتوبر 1973، شنت مصر حرباً على إسرائيل، بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء المصرية التي احتلتها تل أبيب عام 1967، وأفضت تلك المعركة في النهاية إلى استرداد الأراضي المغتصبة بعد اتفاق سلام بين البلدين في 1979.