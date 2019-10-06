مقاتلات سلاح الجو الليبي تشن ٤ غارات على مواقع للمليشيات

الأحد 6 أكتوبر 2019

مقاتلات سلاح الجو الليبي تشن ٤ غارات

كتب متابعات_الخليج 365

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي، مساء السبت، ٤ غارات على مواقع للمليشيات بمدينة سرت شرقي طرابلس.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان، أن "الأهداف تتمثل في مخازن للأسلحة والذخائر كانت تستعملها مجموعات الحشد المليشياوي".

وأكدت أن "قدرات السلاح الجوي بالقوات المسلحة في الاستطلاع والاستهداف أصبحت تسيطر على كل مناطق العمليات".

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وأشارت إلى أن "كل العمليات والطلعات الجوية تتم بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر".

ومن جانبه، أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي بأن "شباب العاصمة ينتفضون ضد المليشيات التي تسيطر على العاصمة".

مؤكداً أن "شباب العاصمة نفذوا عملية نوعية تم خلالها تصفية المليشياوي حمزة القمودي أحد أتباع المليشياوي المطلوب للقضاء غنيوة الككلي في طرابلس بحي سيدي المصري".

كما شهدت العاصمة خروج الأهالي في ميدان الشهداء، للمطالبة بوقف جرائم المليشيات بعد قيام نجل القيادي الإخواني عبدالرزاق البشتي بقتل رشيد البكوش.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المليشيات والمتظاهرين في طرابلس، نتيجية نشر إعلام الإخوان صورة أوهم الشعب بأنه قبض على قاتل رشيد البكوش، ليتضح أن المقبوض عليه هو سجين سابق لدى مليشيا الردع بتهمة سرقة سيارات، للسماح بتهريب نجل القيادي الإخواني.