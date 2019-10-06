حاكم دبي يهنئ الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي

الأحد 6 أكتوبر 2019 حاكم دبي كتب متابعات_الخليج 365 هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر": "نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني.. ونشد على يد جميع المرشحين الذين ساهموا بإنجاح هذا العرس الوطني". Advertisements وأضاف: "نقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية.. والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يداً واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن". وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، مساء السبت، رسمياً عن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات. وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي تضم 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.

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