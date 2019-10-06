تونس.. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية

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الأحد 6 أكتوبر 2019
انتخابات
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الخليج 365 ـ متابعات
بدأت مراكز الاقتراع الأحد في تونس فتح أبوابها لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ 2011، وسط أجواء سياسية متوترة.
ويتجه أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.
وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 4500 مركز، أبوابها عند الساعة الثامنة (السابعة بتوقيت جرينيتش)، على أن تغلق في السادسة مساء (الخامسة بتوقيت جرينيتش).
هذا ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم. وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، والتي ناهزت 45 بالمئة.
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