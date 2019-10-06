انطلاق الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية بمؤسسة محمد آل مكتوم نوفمبر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنطلق الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية، الحدث المعرفي الأبرز، تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2019.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تركز على إنتاج المعرفة ونشرها، أن الهدف من إطلاق النسخة السادسة لقمة المعرفة هذا العام هو تسليط الضوء على دور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، كالفقر والجوع وعدم المساواة، إلى جانب التغير المناخي.

من جهته قال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال حويرب: تمثل المعرفة أسمى غاياتنا في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وطريقا لا حياد عنه من أجل تحسين معيشة المواطنين. وتعكس الدورة السادسة لقمة المعرفة هذا التوجه من خلال طرح أهداف التنمية المستدامة للنقاش مع الخبراء وصناع القرار، من أجل الوقوف على أبرز التحديات المحلية والعالمية وإيجاد حلول لها، والإسهام في تطوير أدوات فعالة تضمن تحقيق تنمية مستدامة بعيدة المدى.

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وأشار جمال إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة تعمل على دفع التحول الاقتصادي إلى الاستدامة، من خلال عدد من المبادرات التي تأتي على رأسها "مئوية الإمارات 2071"، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

يذكر أن القمة ستكشف في دورتها السادسة عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019، والذي طُور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية، لتقديم أدوات مبتكرة لقياس مستويات المعرفة في مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر المؤشر بيانات موثوقة تساعد على تقييم الأداء ووضع الخطط التنموية في شتى المجالات.

وتشهد قمة المعرفة لهذا العام حفلا لتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سواء من الأفراد أو المؤسسات من جميع أنحاء العالم، ممن قدموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات "قمة المعرفة 2019" التسجيل عبر الموقع الالكتروني: https://knowledgesummit.org/.