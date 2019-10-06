شكرا لقرائتكم شركة البترول الصينية تنسحب من حقل بارس الإيراني القطري للغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل موقع رسمي عن وزير النفط الإيراني زنغنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز. وتطور شركة البترول الوطنية الصينية حقل بارس الإيراني القطري المشترك للغاز. وأضاف زنغنه أن بلاده تريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة، وأن العدو المشترك من خارج المنطقة.

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