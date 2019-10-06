الرئيس: نصر أكتوبر أعظم وأمجد أيام مصر وشهد تكاتف الشعب وراء قواته المسلحة ومصر ستظل وطنًا منصورًا مرفوع الراية.. بث مباشر

الموجز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، موضحًا أن مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية، مهما تعدد أشكال الحرب وتغيرت أساليبها.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقال السيسى فى كلمته للشعب، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، أن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضى والمستقبل، مؤكداً انه تعبير عن إرادة أمة.

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وأكد الرئيس، أن يوم 6 أكتوبر، يمثل تعبير فريد عن عظمة الشعب المصرى.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر، أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى.