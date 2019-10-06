بزي: الوحدة الوطنية والعمل الجاد على حل الازمات المالية يصونان الوطن

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب على بزي "الثوابت الوطنية التي تصون حياة الوطن، وفي مقدمها التماسك بين ال​لبنان​يين ببوتقة الوحدة الوطنية، والعمل الجاد على حل الازمات المالية التي تؤثر سلبا على حياة المواطن".

وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في ​بنت جبيل​ ضمت وفدا من ​مزارعي التبغ​ في ​عيترون​ ووفدا تربويا من مدراء مدارس ​القضاء​، اثار معه مسألة توطين الحسابات المدرسية، ووفدا من بنت جبيل ورميش وراميا و​عيتا الشعب​ و​عيناتا​ وياطر وفرون و​خربة سلم​، بحضور مسؤول المنطقة التاسعة حسان دبوق وأعضاء المنطقة السابعة، اشار بزي الى "ان الأزمة الاقتصادية في وطننا باتت تتطلب درجات كبيرة وعالية من الاهتمام والمبادرات واتخاذ الإجراءات المطلوبة من قرارات وإصلاحات لحلها وابعاد هواجسها عن المواطن الذي يعيش الخوف والقلق، وهو ينتظر اليوم من المعنيين الوصول بها الى شاطئ الامان والطمأنينة".

وأكد ان "موازنة 2020 يجب ان تكون خالية من اي رسوم وضرائب، في ظل المعاناة والضائقة التي يعانيها المواطن اللبناني".وشدد على "أننا جميعا في لبنان تحت المجهر داخليا وخارجيا، مما يرتب مسؤوليات مضاعفة على المستويات كافة لإنقاذ البلاد والعباد والالتفات الى صرخة ووجع الناس".