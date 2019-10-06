هددت امراة من المعتصمين في ​ساحة الشهداء​ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية السيئة، بحرق ابنتيها امام ​السراي الحكومي​ بسبب رفض مدرسة بلال فحص في ​الجنوب​ ادخال اولادها الى المدرسة بسبب عدم قدرتها دفع القسط المدرسي، واكدت انه في حال عدم حل مشكلتها فانها ستلجأ الى احراق ابنتيها امام السراي الحكومي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تهدد باحراق ابنتيها امام السراي الحكومي لعدم قدرتها على دفع اقساطهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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