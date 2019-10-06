يعقوب: قرار المجلس العدلي في قضية القضاة الاربعة بادرة جيدة،

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ أن "قرار ​المجلس العدلي​ في قضية ​القضاة الاربعة​ بادرة جيدة، ‏ونأمل ان ترفع يد ⁧‫ال​سياسة​‬⁩ وان تبت الملفات العالقة امامه منذ عشرات السنين واقدمها ملف قضية اختطاف الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين".



وراى يعقوب في تصريح له رأى يعقوب أن "على ​القضاء​ ان يجيب عن مظلومية وسام طحيبش الذي سجن سنوات طويلة ظلما وبالامس تم تبرئته في المجلس العدلي"، مضيفا:"لو تعلمون ايها الزعماء ان الكثير من المسجونين لا ذنب لهم سوى عدم قدرتهم الدفاع عن انفسهم وآلية الاجرأت القضائية العفنة والبالية و البعض لا يملك ​المال​ لدفع كفالة خروجه من السجن ، انما المجرمون الكبار المحميون يسرحون ويمرحون ويعتدون".