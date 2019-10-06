الطقس اليوم غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل مع تساقط ​أمطار​ خفيفة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات. يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

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