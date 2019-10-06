الطقس اليوم غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات. يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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