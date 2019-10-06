الشامسي: يهمنا دعم لبنان في هذا الوقت الصعب

أكد سفير ​الامارات​ لدى ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ ان الامارات يهمها دعم لبنان في هذا الوقت الصعب، موضحا أن هناك تحضيرات جدية للملتقى الاستثماري الاقتصادي الذي ينعقد غدا في ​ابو ظبي​.

وفي حديث تلفزيوني لفت الشامسي الى أن "المؤتمر سيؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الامارات ولبنان"، مشددا على "العمل بطريقة استراتيجية تخدم الشعبين".