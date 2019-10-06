الشامسي: يهمنا دعم لبنان في هذا الوقت الصعب

أكد سفير الامارات لدى لبنان حمد الشامسي ان الامارات يهمها دعم لبنان في هذا الوقت الصعب، موضحا أن هناك تحضيرات جدية للملتقى الاستثماري الاقتصادي الذي ينعقد غدا في ابو ظبي.
وفي حديث تلفزيوني لفت الشامسي الى أن "المؤتمر سيؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الامارات ولبنان"، مشددا على "العمل بطريقة استراتيجية تخدم الشعبين".
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