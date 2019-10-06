يمين: المواطن مهدّد بلقمة عيشه وعلى المعنيين تحمّل مسؤولياتهم

اشارت عضو المكتب السياسي في ​تيار المردة​ ​فيرا يمين​ الى ان المواطن مهدد بلقمة عيشه، وعلى المسؤولين ان يتحلّوا بحسّ المسؤولية. واوضحت في حديث تلفزيوني، انننا وعدنا منذ سنة 2013 الى اليوم وعدنا بكهرباء 24/24 وهذه المحاولات باءت بالفشل.

ولفتت يمين في حديث تلفزيوني، الى ان المحاكمة العادلة لعقوبة العمالة هي اقصى العقوبات، واكدت ان ​الدستور​ يحدد عقوبة العمالة، واكدت انه لولا الاعلام اللبناني و​وسائل التواصل الاجتماعي​ لما انكشفت قضية العميل عامر الياس الفاخوري، والشعب هو من حكم على هذا العميل، واعتبر ان المطلوب اليوم معرفة من بيض ملف العملاء ووقع برقية الـ303. واعتبرت انه على الدولة التي تحترم دستورها الذهاب بالقضية الى النهاية.