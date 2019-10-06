السيد: الى أركان دولتنا العليّة نار الفساد ستشعلكم

توجه النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى "أركان دولتنا العليّة خذوا العبرة مما يحصل اليوم في ​العراق​ وغيره وهو إنفجار شعبي ضد ​الفساد​، وفكّروا مليّاً بأن ما جرى عندنا في الشوارع منذ أسبوعين لم يكن سوى الشرارة الأولى وأن نار الفساد ستشعلكم"، معتيرا ان "تخويف الناس ب​الأمن​ والقضاء لن يكون قادراً على إطفائها،فهل منكم من يسمع".

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