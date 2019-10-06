رحب نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس بـ "قرار شراء المحروقات بالليرة اللبنانية"، مؤكدا انه "سنعود إلى ساحة النضال إن إقتضت الحاجة".
وشكر البراكس الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مساعدتهم للوصول إلى الحل، مؤكدا "اننا سنكون العين الساهرة على تطبيق الاتفاق حتى النهاية وسنعود الى ساحة النضال ان اقتضت الحاجة".
من جهته أعلن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني ،أنه "عطفا على الاتصالات واللقاءات التي اجرتها الشركات المستوردة للنفط والنقابات المعنية (اصحاب المحطات والصهاريج وموزعي المحروقات)، تم التوصل الى آلية نقدية لاعتمادها في تسديد المستحقات بالليرة اللبنانية"، مؤكدا ان "يوم الاثنين هو يوم عمل عادي في قطاع المحروقات".
كانت هذه تفاصيل خبر اصحاب المحطات والصهاريج وشركات توزيع المحروقات: غدا يوم عمل عادي في قطاع المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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