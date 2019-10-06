نائب رئيس وزراء روسيا يقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن ​الزراعة​ أليكسي جوردييف اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ودأب نائب رئيس الوزراء، وهو أحد المسؤولين المخضرمين في ​القطاع الزراعي​ الروسي، على الدعوة لإنشاء "أوبك الحبوب" في السنوات السابقة. وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.

ونقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن "أوبك الحبوب" ستهدف إلى ضمان الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق ​سياسة​ الأسعار وحل مشكلات الجوع في ​العالم​ وقد تشمل ​روسيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة​ وكندا و​الأرجنتين​ وغيرهم.

يذكر ان روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ولكنها ليست عضواً في أوبك.