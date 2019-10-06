وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنغنه​ في تصريح له الى ان إيران ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لتصدير النفط، مؤكدا ان تصدير النفط حق شرعي لنا. وشدد على ان طهران لن ترضخ للضغط الأميركي لأن تصدير.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الإيراني: إيران ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لتصدير النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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