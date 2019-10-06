ظريف: سنقابل السعودية بالأحضان اذا أدركت أنها لا تستطيع توفير أمنها

اشار وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ الى اننا قلنا دائماً إننا نسعى إلى التفاهم مع جيراننا ولا نسعى إلى التوتير. وشدد في تصريح له على اننا سنقابل السعودية بالأحضان اذا أدركت أنها لا تستطيع توفير أمنها عبر شراء السلاح وتسليم سيادتها للآخرين.

ولفت ظريف الى ان تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن مضاعفة العقوبات على إيران معاكسة تماماً لما كان ينقله إلينا الأوروبيون، واعتبر انه كان على ترامب أن يلتزم بما قاله للأوروبيين في الجلسات الخاصة. ولفت الى ان مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جاءت ضمن رؤية الفرنسيين وليست ضمن الرؤية الإيرانية.

اضاف "رؤيتنا لم تكن متطابقة مع مبادرة ماكرون ويجب أن نستمر بالتواصل مع باريس لمعالجة الاختلافات، وإذا لم ينفذ الأوروبيون تعهداتهم سنواصل تنفيذ خطواتنا".