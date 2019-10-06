شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": ورشة عمل مع الجهات المعنية لبحث زيادة إيرادات الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد ورشة عمل خلال الفترة القادمة، بين كلا من اللجنة البرلمانة ووزارة المالية وبنك مصر وجامعة عين شمس، لبحث آليات الاستفادة وكيفية زيادة إيرادات اقتصاديات الخدمات.

ولفت "عيسى"، إلى أن المقصود باقتصاديات الخدمات هى توفير الخدمات العامّة للأفراد، مقابل الحصولِ على عوائد ماليّة محدّدة تساهمُ فى دعمِ الاقتصاد المحليّ ودعمِ الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك يشمل هنا التعليم والصحة والنقل.

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وأوضح رئيس لجنة الخطه والموازنة، أنه لابد من بحث كيفية تقديم الخدمة بشكل يسمح بالاستفاده منها، ويحقق عائد منها لصالح الموازنة، والإجابة على تساؤلات مثل هل ممكن أن تقدم الخدمة بأكثر من شكل وبأسعار مختلفة، مما يحقق عائد مالى وفوائض منها، وعلى سبيل المثال إنشاء أكثر من نوع من المدارس تقدم خدمة التعليم، وفى نفس الوقت يمكن الاستثمار فيها.