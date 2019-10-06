حملات على محطات الوقود بسبب التسعيرة الجديدة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

قال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن جميع محطات الوقود الواقعة بنطاق المحافظة، التزمت بتطبيق تسعيرة البنزين الجديدة، بعد قرار خفض سعر البنزين 25 قرشًا للتر.

وأوضح أن مفتشي التموين مروا على جميع المحطات خلال يومي الجمعة والسبت، للتأكد من تعديل سعر البنزين في طلمبات الوقود، وذلك بالمحطات الكائنة داخل المدينة، والمنتشرة على الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس ومحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية والقاهرة.

وأضاف مدير تموين السويس، أن قيمة تعريفة الركوب بالخطوط الداخلية لم تتغير، لكون أغلب السيارات تعمل بالغاز الطبيعي والسولار، وعدد محدود من السيارات على خطوط قصيرة تعمل بالبنزين.