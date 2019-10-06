اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتعطل العمل اليوم الأحد في البنوك والبورصة في إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وعيد القوات المسلحة المصرية.
وقال البنك المركزي في بيان له الخميس الماضي، "بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019".
وأضاف: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019".
وكانت البورصة المصرية، أعلنت يوم الأربعاء في بيان لها، أن يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر الجاري إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.
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