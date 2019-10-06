ضبط 71 قضية تموينية و6 منشآت بدون ترخيص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 71 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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