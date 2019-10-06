سول تتطلع إلى الحفاظ على زخم الحوار بين واشنطن وبيونجيانج

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن تطلعها إلى الحفاظ على زخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وذلك رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات بينهما، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مصدر بالوزارة إن الحكومة الكورية الجنوبية تواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، من أجل استمرار الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بناء على مواقفهما أثناء هذه المحادثات.

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وأفاد المصدر بأن سول وواشنطن تجريان التعاون الوثيق قبل وبعد هذه المحادثات، مضيفا أنه من المتوقع أن يجري الجانبان مشاورات بموجب خطط معدة مسبقا.

وكان المبعوث الكوري الشمالي، كيم ميونج-جيل التقى بنظيره المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن بيجون أمس السبت (بتوقيت السويد) في ستوكهولم بالسويد، لاستئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل، غير أن المحادثات انهارت بدون التوصل إلى اتفاق.

وتًعد هذه المحادثات أول محاولة لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونجيانج منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين ترامب وكيم جونج-أون.