الاتحاد السكندري يحتفل بالعيد الوطني لكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:
ينظم المركز الثقافي الكوري بمصر، الثلاثاء المقبل، يومًا ثقافيا عن كوريا الجنوبية، بمقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.
وقال "يانج سانجن"، مدير المركز الثقافي الكوري بمصر، إن الاحتفالية التي تنطلق بالإسكندرية في الواحدة والنصف ظهرًا، تتضمن عروضًا موسيقية تقليدية وعروض تايكوندو، بالإضافة إلى عروض فنون "كي بوب" وتجربة ارتداء الزي التقليدي لكوريا الجنوبية والأطعمة الخاصة بشعبها.
وأضاف "سانجن" في تصريح صحفي، أن الاحتفال يأتي ضمن عدد من الفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لكوريا الجنوبية، موجهًا الدعوة للجمهور السكندري بالحضور لخوض تجربة حية للثقافة الكورية.
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