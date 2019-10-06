الصين تؤكد أهمية التعاون مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على أن التعاون مع كوريا الشمالية يلعب دورا مهما وإيجابيا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال تبادل رسائل تهنئة بين الرئيس الصيني والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كيم جونغ أون" اليوم بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأضاف بينج أنه خلال الـ70 عاما الماضية، صمدت الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية أمام اختبار الزمن والتغيرات في الساحة الدولية، وازدادت قوة مع مرور الوقت وتأصلت جذورها في قلوب الشعبين.وأوضح أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن البلدين حصدا ثمارا وفيرة جراء التبادلات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، والتي لم تعزز بشكل كبير الرخاء والتقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك فقط، بل لعبت أيضا دورا مهما وإيجابيا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.و قال الرئيس الكورى كيم جونغ أون إن بلاده ستواصل تعاونها مع الصين وستعمل على تحقيق النهوض الشامل للعلاقات التعاونية الودية بين البلدين.