مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية تفتح أبوابها للتصويت

فتحت مراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية التونسية، اليوم الأحد أبوابها، للتصويت فى الانتخابات التشريعية. وكان قد قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعى، فى تصريح إذاعى أمس السبت إنه تم ترتيب كافة الإجراءات بالتعاون مع الجيش الوطنى ووزارة الداخلية لتأمين مراكز الاقتراع، ونقل المواد الانتخابية إلى جميع المراكز الانتخابية بمختلف الولايات. إنه تم ترتيب كافة الإجراءات بالتعاون مع الجيش الوطنى ووزارة الداخلية لتأمين مراكز الاقتراع، ونقل المواد الانتخابية إلى جميع المراكز الانتخابية بمختلف الولايات.

ودعا الجربوعي، التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت فى الانتخابات التشريعية، معربا عن أمله فى أن تتجاوز نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات النسبة التى تم تسجيلها فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 15 سبتمبر الماضي.

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