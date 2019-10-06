صحيفة: إيران محور الفساد

افتتحت صحيفة اليوم السعودية في نسختها الورقية خبرًا جاء بعنوان " إيران محور الفساد " وهو عن المظاهرات التي أشتعلتْ أخيرًا في عدد من المدن العراقية هو مواجهة الفساد، وضعف الخدمات العامة.

كان هذا هو العنوان الأبرز لتلك المظاهرات الشعبية الـتي ابتدأتْ من بغداد، وانضمت إلـيها مدن بعقوبة والمثنى والـديوانية والنجف وذي قار والبصرة والناصرية وكربلاء وغيرها من المدن العراقية، لكن الهتافات التي رددها الكثير من المتظاهرين لم تتوقف عند هذا العنوان وحسب، وإنما ترددت هتافات غاضبة ضد إيران.

ردد متظاهرون غاضبون في كربلاء على سبيل الاستشهاد وسواها من مدن الجنوب العراقي «طهران برا برا.. كربلاء تبقى حرة» ، مما يؤكد حقيقة وعي الـشارع العراقي أن ما يشهده من الفساد، وضعف المؤسسات، إنما هو بسبب الـتغوّل الإيراني الـذي سيطر على

مفاصل الـدولـة، حين جاء بأزلامه من خلال بعض الأحزاب الموالية لطهران لتتحكم بمقدرات الـعراق، ولتصادر حقوق الشعب العراقي إلى الحد، الذي ما عاد يمكن السكوت عليه.

تنبه أولئك الذين خدعتهم طهران لبعض الوقت بموضوع الطائفية، وأنها جاءتْ لحماية مصالح شيعة آل الـبيت، أن عدوها الأول هـو إيران وتغوّلاتها في الجسد الـعراقي، لتقويضه بالفساد، وصناعة الأزمات التي تعمل على تفتيته، وزرع بذور الفتنة بين أفراده، حينها أدرك المواطن العراقي أن ما يحدث له إنما هو جرّاء حضور إيران في تفاصيل يومياته منذ سقوط بغداد عام 2003 م، وطغيانها وعبثها في توجيه حياته إلى ما هو أسوأ، حيث لم يعد أمامه سوى أن

يرفع صوته في مثل هذه الاحتجاجات، التي تطالب بخروج طهران من بلاده، بوصفها مبعث هذا الفساد، الـذي تغلغل في أوردة النظام وشرايينه، حتى لـم يعد هـنالـك تناسب بين إمكانات وثروات العراق الاقتصادية، ومستوى معيشة أبنائه.واختمت : ومع دعواتنا للعراق بالسلامة أرضًا وناسَا، إلا أن وعي المواطن العراقي بمصدر تعاسته - وهو الوجود الإيراني- يجعلنا نستبشر خيرًا بعودة العراق مجددا بكامل قواه وطاقاته إلى حضنه العربي، وقرب شفائه من أزماته التي بدأتْ منذ أن وطئتْ أقدام الإيرانيين ثرى أرض الـرافدين ولـوثتها بمخططات معممي طهران، وسرقتْ ثروات هـذا الـشعب العظيم باسم حماية شيعته، قبل أن يستفيق الـعراقيون بكامل أطيافهم إلـى أن طهران ما جاءتْ إلا لـتسرقهم وتسرق بلادهم، ولـتجعل منها حديقة خلـفية لمشاريعها السوداوية، التي تستهدف القومية العربية لتستعبدها لصالح السيد الفارسي، الـذي يعشعش كحلمٍ أزليّ تحت عمائم الحجج والآيات.

ولم تكتفي صحيفة اليوم بما صاغتة من تغطية في هذا المحتوي الخبري ،بل أكدت أنها تتوعد رصد كل تحركات طهران عن كثب .

