ترامب يفتح جبهة في معركة مساءلته ويشن هجوماً على سناتور جمهوري

فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، جبهة جديدة في معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجوماً على عضو بارز في الحزب الجمهوري انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديموقراطي المحتمل.

وخلال الأيام القليلة الماضية شن ترامب هجوماً على ديموقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونجرس، لكنه كتب على تويتر أن السناتور الأميركي ميت رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".

وانتقد رومني الرئيس الأميركي، لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

وكان رومني خسر الانتخابات في عام 2012 أمام الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما.

وقال رومني السناتور عن ولاية يوتا إن طلب ترامب من الصين كان "خطأ وتصرفاً مشيناً".

وقال ترامب على تويتر "لو عمل ميت رومني بهذا الحماس أمام أوباما لفاز بالرئاسة، لكنه للأسف لم يفعل".

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وفي تغريدة لاحقة، قال ترامب إنه سمع أن أناسا في يوتا نادمون على انتخاب رومني لمجلس الشيوخ العام الماضي، "أتفق معهم! هو شخص أحمق لا يفعل سوى ما يريده الديموقراطيون الذين لا يفعلون شيئاً".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الوزارة ردت مبدئياً على طلب من لجنة في الكونجرس يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق الخاص بمساءلة ترامب.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

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وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان "وزارة الخارجية أرسلت خطاباً الليلة الماضية للكونجرس.. وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق، سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون" دون أن يسهب عن مضمون الرسالة.