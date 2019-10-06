كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واقعة نادرة.. مقتل الضيف وإصابة المحاور أثناء مقابلة صحفية في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات المحلية في المكسيك، أن رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات قُتل بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة "ناشونال جيوغرافيك"، فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم.

ارتفاع معدل الجريمة

ووقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع جدا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

تفاصيل الواقعة

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قتل تاجر مخدرات مفترض عندما كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني. فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصمه له وأطلقوا النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي نقل إلى مستشفى في المدينة، حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونقل أفراد فريق التصوير الآخرون الذين لم كشف عن جنسياتهم إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.

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هجوم على حانة في مدينة كواتزاكوالكوس

وفي سيقا آخر، أسفر هجوم على حانة في مدينة كواتزاكوالكوس الساحلية المطلة على الخليج في المكسيك عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 13 آخرين في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

قام المهاجمون بإطلاق النار في الحانة، مما أسفر عن مقتل 8 نساء و15 رجلًا. وأظهرت صور للمشهد طاولات وكراسي ممتلئة حولها، فيما يبدو أن الناس حاولوا الفرار.

حددت شرطة الولاية المؤسسة بأنها "بار كابالو بلانكو"، وقالت إن البحث مستمر للمهاجمين.

قد يكون الحريق قد بدأ بقنابل البنزين. ومن المرجح أن يجدد الهجوم المخاوف من عودة العنف المسرحي العام في حرب المخدرات 2006-2012.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية محلية في المكسيك مقتل 13 شخصًا في هجوم شنته مجموعة مسلحة، خلال احتفال في ولاية فيراكروز شرقي البلاد.

وجاء في بيان إدارة الأمن: "إنّ الهجوم وقع مساء الجمعة في بلدية ميناتيتلان، عندما وصل الأفراد إلى المكان ".