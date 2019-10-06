كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية توقف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في ساعة متأخرة: "إن المحادثات النووية على مستوى العمل في السويد بين مسؤولين من بيونجيانج وواشنطن قد توقفت، متضائلة عن احتمالات إنهاء أشهر من الجمود".

وكانت المحادثات، التي عقدت في مركز معزول للمؤتمرات على مشارف ستوكهولم، هي أول مناقشة رسمية من نوعها منذ التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو واتفقا على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد فشل القمة التي عقدت في فيتنام في فبراير.

وألقى كبير المفاوضين النوويين الكوريين الشماليين "كيم ميونج جيل" الذي أمضى معظم اليوم في محادثات مع وفد أمريكي، باللوم على ما صوره على أنه عدم مرونة الولايات المتحدة، قائلًا: "أن مفاوضي الطرف الآخر "لن يتخلوا عن وجهة نظرهم وموقفهم القديم".

وقال كيم للصحفيين خارج السفارة الكورية الشمالية، متحدثا من خلال مترجم "المفاوضات لم تف بتوقعاتنا وانقطعت أخيرا".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "أن تصريحات كيم لا تعكس "مضمون أو روح" أكثر من 1 2 ساعة من المحادثات، وقد قبلت واشنطن دعوة السويد للعودة لمزيد من المناقشات مع بيونغ يانغ في غضون أسبوعين.

وقالت مورجان أورجتوس المتحدثة باسم الشركة في بيان "قدمت الولايات المتحدة أفكارًا خلاقة وأجرت مناقشات جيدة مع نظرائها في كوريا الديمقراطية".

وتعرف كوريا الشمالية أيضًا بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقالت ان الوفد الأمريكي قد استعرض عددًا من المبادرات الجديدة التي ستمهد الطريق لإحراز تقدم في المحادثات، وشددت على أهمية المشاركة المكثفة.

وأضافت: "لن تتغلب الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية على ميراث دام 70 عامًا من الحرب والعداء في شبه الجزيرة الكورية خلال يوم واحد، وهذه قضايا مهمة، وهي تتطلب التزامًا قويًا من كلا البلدين. الولايات المتحدة لديها هذا الالتزام. "

وقلل كيم من كوريا الشمالية من إيماءات الولايات المتحدة.

وقال: "لقد رفعت الولايات المتحدة التوقعات من خلال تقديم اقتراحات مثل النهج المرن، والطريقة الجديدة والحلول الإبداعية، ولكنها خيبت آمالنا بشكل كبير وقلصت حماسنا للتفاوض من خلال جلب أي شيء إلى طاولة المفاوضات".

وقال مذيع التلفزيون السويدي4: "أن الممثل الخاص للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، الذي قاد الفريق، قد عاد إلى السفارة الأمريكية في وسط ستوكهولم.

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ورفض وزارة الخارجية السويدية إعطاء تفاصيل عن الدعوة لإجراء محادثات جديدة، أو ما إذا كانت بيونغ يانغ قد قبلت ذلك.

منذ يونيو، ناضل المسؤولون الأمريكيون لإقناع كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات بحظر جزء كبير من تجارتها، بسبب برنامجها النووي، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن بدا أن هذا قد تغير هذا الأسبوع عندما أعلنت كوريا الشمالية فجأة أنها وافقت على محادثات.

ويوم السبت، اتهم المفاوض كيم الولايات المتحدة بعدم وجود نية لحل الصعوبات من خلال الحوار، لكنه قال: "أن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية لا يزال ممكنًا".

وأضاف: "أن ذلك لن يحدث إلا "عندما تتم إزالة جميع العقبات التي تهدد سلامتنا والتحقق من تنميتنا بالكامل دون أي ظلال من الشك"، في إشارة واضحة إلى رغبة كوريا الشمالية لواشنطن في تخفيف الضغط الاقتصادي.

وتبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية اليوم الأحد رسائل لتأكيد علاقة الجيران في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، والصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "أن شي، الذي التقى كيم خمس مرات في العام الماضي، إنهم "توصلوا إلى سلسلة من الإجماعات المهمة، ما أدى إلى وصول العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية إلى عصر تاريخي جديد".

وأجاب كيم بأن الزعيمين "سيحققان بحزم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم"، حسبما ذكرت شينخوا.

ووصل وفد كوريا الشمالية إلى السويد يوم الخميس. وقال محللون إن لدى قادة البلدين حوافز متزايدة للتوصل إلى اتفاق، لكن لم يتضح ما إذا كان يمكن إيجاد أرضية مشتركة بعد أشهر من التوتر والمأزق.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إن المحادثات في السويد كانت مع ذلك بداية المفاوضات وإن كوريا الجنوبية تأمل في أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على زخم الحوار.

وبعد يوم واحد فقط من إعلان المحادثات الجديدة، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي جديد مصمم لإطلاق الغواصات، مما يؤكد حاجة واشنطن إلى التحرك بسرعة للتفاوض على حدود ترسانة بيونج يانج المتنامية.

وفي حديثه في أثينا في جولة بجنوب أوروبا بينما كانت المحادثات لا تزال جارية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إنه يأمل في إحراز تقدم.

وقال: "إننا ندرك أن هذه ستكون المرة الأولى التي تتاح لنا فيها فرصة لإجراء مناقشة في وقت ما وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين على الفريقين القيام به".

