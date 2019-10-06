كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة ترفض طلب المتظاهرين برفع حظر الاقنعة في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرخ الآلاف من المحتجين وهم يهتفون "ارتداء القناع ليس جريمة"، وهم يتظاهرون تحت المطر في وسط هونج كونج حيث رفضت المحكمة محاولة قانونية ثانية لمنع حظر القناع في التجمعات المؤيدة للديمقراطية.

بدأ سريان الحظر يوم السبت، مما أدى إلى مزيد من العنف خلال اليومين الأخيرين. تم إطلاق النار على متظاهر مراهق ليلة الجمعة في فخذه بعد أن أطلق ضابط شرطة خارج الخدمة عليه النار دفاعًا عن النفس.

يقول المشرع دينيس كوك إن المحكمة العليا رفضت اليوم الأحد منح أمر قضائي برفع الحظر، لكنها ستستمع في وقت لاحق من هذا الشهر إلى طلب مقدم من 24 مشرعا ضد استخدام زعيمة هونغ لونغ كاري لام سلطات الطوارئ لفرض الإجراء من خلال التحايل على الهيئة التشريعية.

وقالت لام إن حظر الاقنعة ضروري لوقف العنف.

ووصفت المشرعة كلوديا مو قانون الطوارئ بأنه "سلاح دمار شامل" يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من اللوائح الصارمة.

وقال كووك إن المجموعة طلبت أيضًا من المحكمة الحكم بان قانون الطوارئ، الذي أصدره حكام الاستعمار البريطاني عام 1922 لقمع إضراب البحارة والذي استخدم آخر مرة في عام 1967 لسحق أعمال الشغب، لا يتوافق مع الحقوق والحريات بموجب دستور هونغ كونغ الذي تم وضعه بعد عودته إلى الحكم الصيني في عام 1997.

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في خطاب متلفز تم بثه أثناء تظاهر المحتجين مرة أخرى مرتدين الأقنعة اليوم السبت، وصفت لام رسميًا هونج كونج بأنها "شبه مشلولة" وأكدت على ضرورة حظر ارتداء الاقنعة لوقف العنف.

تم إغلاق العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية وشبكة مترو الأنفاق والقطارات بأكملها التي تتعامل عادةً مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا يوم السبت بعد الهياج الذي استمر ليلًا.

وصرحت لام "يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة كي تقول لا للعنف واستعادة السلام في المجتمع وحماية حق المواطنين في مواصلة حياتهم وحريتهم اليومية وعدم السماح لمجموعة صغيرة من مثيري الشغب بتدميره".

يقول العديد من المتظاهرين المسالمين إن العنف أصبح وسيلة لتحقيق غاية، والطريقة الوحيدة للشباب المتظاهرين الملثمين لإجبار الحكومة على الانحناء إلى المطالبة بالديمقراطية الكاملة وغيرها من المطالب.

لكن أثار إطلاق النار على المراهق ليلة الجمعة - الضحية الثانية لإطلاق النار منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو - مخاوف من وقوع المزيد من المواجهات الدموية. كما أطلق ضابط شرطة مكافحة الشغب النار على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا من مسافة قريبة.

وقالت الشرطة في بيان يوم السبت إن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا والذي نقل إلى المستشفى مصابًا بعيار ناري في فخذه، تم اعتقاله لمشاركته في أعمال شغب والاعتداء على شرطي. قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق بالتحديد في كيفية إصابته.

