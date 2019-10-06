كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يكشف عن الشخص الذي أقنعه بالاتصال بالرئيس الأوكراني في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة هاتفية مثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بناءً على طلب وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الذي ترأس وفدًا أمريكيًا إلى أوكرانيا في شهر مايو، وفق تقرير وسائل الإعلام الأمريكية.

وذكر موقع Axios، يوم السبت، نقلًا عن ثلاثة مصادر، أن "ترامب" أجرى مكالمة هاتفية مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة، قائلًا، إن محادثته في يوليو مع الرئيس الأوكراني كانت "مثالية".

ووفقًا لأحد المصادر، قال "ترامب": "شيء مؤثر: لا يعرف الكثير من الناس ذلك، لكنني لم أرغب في إجراء المكالمة. السبب الوحيد الذي جعلني أجريت المكالمة هو أن ريك بيري طلب مني ذلك. شيء عن مصنع للغاز الطبيعي المسال".

يُقال إن وزير الطاقةالأمريكي يعتزم الاستقالة بحلول نهاية هذا العام.

في 24 سبتمبر، أطلق الديمقراطيون في الكونجرس تحقيقًا في قضية "ترامب" في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بدأ التحقيق بعد أن أرسل أحد موظفي البيت الأبيض شكوى إلى الكونجرس، يقول فيها، إن "ترامب" ضغط على "زيلينسكيط للتحقيق في فساد محتمل بحلول عام 2020 المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وابنه هنتر بايدن وهدد بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا. وهو ما نفاه "ترامب" مرارًا هذه الادعاءات.

وأخبرت المتحدثة باسم "بيري"، شاين هاينز موقع Axios الإخباري يوم السبت، أن وزير الطاقة الأمريكي دعم وشجع "ترامب" على التحدث إلى "زيلينسكي" ومناقشة أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

تم نشر نسخة كاملة من محادثة "ترامب" الهاتفية مع "زيلينسكي"، بعد أن سمح كل من "ترامب" والسلطات الأوكرانية بالإفراج عن المكالمة.

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وكان "كورت فولكر" الذي استقال الأسبوع الماضي كممثل خاص لترامب في أوكرانيا، متوجهًا إلى كابيتول هيل لإعطاء ترشيحات لموظفي مجلس النواب يوم الخميس، وهو اليوم الذي طُلب فيه المثول فيه.

ووافق "ماري يوفانوفيتش" الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في أوكرانيا حتى تم استدعاؤها فجأة في مايو، على الظهور في 11 أكتوبر، وليس اليوم الأربعاء على النحو المطلوب أصلا.

من خلال معرفتهم العميقة بأوكرانيا، يمكن أن تكون شهادة يوفانوفيتش وفولكر مهمة بشكل خاص في تحقيق المساءلة الذي أطلقته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي.

ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى الموافقة على مواد المساءلة - أو التهم الرسمية - ضد ترامب في مجلس النواب.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ بشأن إزالته من منصبه. ولكن زملاء الرئيس الجمهوريين يسيطرون على تلك الغرفة وأبدوا شهية ضئيلة لإزاحته.

وأُعيدت يوفانوفيتش إلى واشنطن قبل شهرين من انتهاء جولتها التي استغرقت ثلاث سنوات في كييف.

وتعرضت الدبلوماسية المهنية، التي خدمت في كل من الإدارات الجمهورية والديموقراطية، لهجمات في وسائل الإعلام ذات الميول اليمينية، وكان الديمقراطيون قد أشاروا إلى أن تذكرها كان له دوافع سياسية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر الرؤساء الديمقراطيون في لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة في مجلس النواب مذكرات استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبو ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، وترسبات مقررة مع سلسلة من المسؤولين الحاليين والسابقين الآخرين، وكذلك شركاء جولياني، حيث يسعون إلى اكتشاف المزيد من الأدلة على ارتكاب مخالفات محتملة من قبل ترامب.

وسأل ترامب زيلينسكي خلال مكالمة يوليو للتحقيق مع بايدن وابنه هنتر بالتنسيق مع المدعي العام الأمريكي ويليام بار وجولياني.