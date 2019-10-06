كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تعيد فتح المترو... وتستعد لمزيد من الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد مشغل السكك الحديدية في هونج كونج فتح جزء من نظام المترو اليوم الأحد بعد اغلاق لم يسبق له مثيل لكنه أبقى العديد من المحطات المزدحمة مغلقة عادة حيث تستعد المدينة التي تحكمها الصين لمظاهرات كبيرة متوقعة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يتحدى المشاركون في احتجاجين رئيسيين، أحدهما في الجزيرة والآخر في شبه جزيرة كولون، وفرض حظر على أقنعة الوجه التي بدأ سريانها في منتصف ليل الجمعة، بعد ساعات من استدعاء الزعيم المحنك كاري لام سلطات الطوارئ.

واندلعت الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء المركز المالي الآسيوي بعد فترة وجيزة من استخدام لام صلاحيات الحقبة الاستعمارية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا لطلب الحظر على أمل الحد من أشهر الاضطرابات.

وقالت "لام" المدعومة من بكين يوم السبت: "أن "العنف الشديد في الليل" يبرر استخدام قانون الطوارئ، عندما شعرت المدينة بالهدوء الشديد، حيث أغلق مترو الأنفاق ومعظم مراكز التسوق وأغلقت العديد من الطرق.

وعلى الرغم من إغلاق المترو، الذي يحمل حوالي 5 ملايين راكب يوميًا، خرج مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الشوارع، متحدين بذلك الحظر المفروض على أقنعة الوجه، ولكنهم تفرقوا إلى حد كبير في المساء.

وغرقت احتجاجات هونج كونج المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود، مما يشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة.

وقال مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج اليوم الأحد: "هؤلاء المتطرفون المتطرفون لديهم غطرسة متفهمة ويتصرفون بشراسة"، شفقد شاهدنا يوم الجمعة تدمير "أحد المتشددين المتطرفين" لأحد مبانيها.

وقال في بيان: "ندين بشدة هذا ونؤيد حكومة منطقة سارايو والشرطة لمعاقبة العناصر العنيفة غير القانونية بشدة وفقا للقانون"، في اشارة إلى وضع هونج كونج كمنطقة خاصة تتمتع بالحكم الذاتي في الصين.

وقالت شركة السكك الحديدية "MTR Corp" إنها لن تفتح بعض المحطات اليوم الأحد، حيث إنها تحتاج إلى وقت لإصلاح المنشآت المخربة، وتوقف العمليات القصيرة لأكثر من ثلاث ساعات، لتنتهي في الساعة 9 مساءً

وأعيد فتح معظم محلات السوبر ماركت والمتاجر التجارية بعد إغلاقات اليوم السابق، على الرغم من أن بعض مراكز التسوق، مثل سوجو في منطقة خليج كوزواي التجارية الصاخبة ومؤسسة التمويل الدولية في وسط البلاد، ظلت مغلقة.

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وتقوم الماركات العالمية الفاخرة من برادا إلى كارتييه بحساب التكاليف حيث أدت الاضطرابات إلى إبعاد السياح، مما أدى إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 23 ٪ في أغسطس، وهو أكبر انخفاض لها على الإطلاق.

واضطرت العديد من المطاعم والشركات الصغيرة إلى الإغلاق مرارًا وتكرارًا، حيث دفعت الاحتجاجات اقتصاد هونغ كونغ إلى حافة الركود الأول منذ عقد.

وبدأت الاحتجاجات العنيفة على نحو متزايد التي أثارت المستعمرة البريطانية السابقة لمدة أربعة أشهر في معارضة مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتسليم الصين إلى البر الرئيسي، ولكن تحولت إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.

وقالت "لام": "أن الحظر على أقنعة الوجه، والذي يستخدمه العديد من المحتجين لإخفاء هوياتهم، أمر بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات "بوضع أي لوائح على الإطلاق" في أي شيء يرونه في المصلحة العامة.

ولكنها أغضبت المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم الجمعة للتنفيس عن غضبهم، وكان كثير منهم ملثمين في تحدٍ مفتوح. وأشعل بعضهم النار، وألقوا قنابل حارقة على الشرطة وأحرقوا العلم الوطني الصيني، في تحدٍ مباشر للسلطات في بكين.

وخاطب وزير المالية بول تشان الاحتجاجات في مدونته، قائلًا: "إنه على الرغم من العقبات الأخيرة، ظل النظام المصرفي في هونغ كونغ سليمًا وكان السوق المالي يعمل بشكل جيد".

واستهدف المحتجون بعضًا من أكبر البنوك في الصين، حيث قاموا بنقل أجهزة الصراف الآلي في فروع وحدة بنك هونغ كونغ في الصين، على سبيل المثال، بينما نجا نظرائهم الدوليون القريبون، مثل ستاندرد تشارترد، دون أن يمسهم أحد.

وجاء تعليق تشان بعد أن ذكرت هيئة النقد في هونغ كونغ أن حوالي 5٪ من أجهزة الصراف الآلي في المدينة لا تستطيع التعامل مع السحب النقدي لأسباب مختلفة.

وأدانت جمعية البنوك في هونج كونج (HKAB) أعمال العنف "التي تسببت في أضرار جسيمة لبعض فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي".

ورفضت الصين هذا الاتهام، قائلةً: "أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، عززت المشاعر المعادية للصين".

