كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إيراني: طهران سوف تستخدم جميع الوسائل الممكنة لتصدير النفط الخام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، اليوم الأحد، بأن بلاده ستستغل كل الفرص لتصدير النفط الخام، مؤكدًا أن هذا حق شرعي لطهران.

وقال "زنغنه": "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نستسلم للضغوط الأمريكية لأن تصدير النفط حق شرعي لإيران".

وأعلنت إيران عن مشروع لبناء خط أنابيب بقيمة 1.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ووفقا للسلطات، سيسمح للبلاد بتصدير النفط عبر مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، هذا الأسبوع، إن البلاد بصدد بناء خط أنابيب بطول 1000 كيلومتر من محطة نفط جوره في مقاطعة بوشهر الجنوبية إلى المحطة في جاسك، ميناء يقع شرق مضيق هرمز في خليج عمان.

وأضاف "زنغنه"، كما نقلت وكالة أنباء وزارة النفط، أن 700 مليون دولار من أصل 1.8 مليار دولار سيتم تخصيصها لتطوير ميناء جاسك.

وأوضح، أن مشروع خط الأنابيب من شأنه أن "يحول المنطقة حيث سيتم بناء منشآت تخزين النفط المختلفة وأرصفة التصدير وقواطع الأمواج وأنظمة رباط العوامات الفردية في جاسك".

وستشهد الخطة أيضًا، بناء مصفاتين، بقدرات تكرير يومية تبلغ 300 ألف و 150 ألف برميل ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة.

تخطط إيران منذ سنوات لإقامة محطة خارج الخليج، مما يلغي الحاجة إلى أن تنقل ناقلاتها عبر مضيق هرمز وأن تنشئ طريقًا جديدًا لتصدير الخام.

Advertisements

في سبتمبر 2018، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران ستحول "جزءًا كبيرًا" من صادراتها إلى جاسك من مرفأ جزيرة خرج، الواقعة في عمق الخليج.

من المتوقع أن تبدأ محطة جاسك في تصدير المكثفات الغازية من حقل جنوب بارس في عام 2020؛ ومن المتوقع أن تبدأ صادرات النفط في أوائل عام 2021.

كانت طهران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هرمز - وهو ممر مائي أساسي يعالج حوالي ثلث حركة نقل النفط في العالم - عندما اندلعت التوترات في الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين.

وصلت الولايات المتحدة وإيران إلى شفا الصراع العسكري في فصل الصيف، بعد سقوط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار على يد إيران وتعزيز عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة من هجمات الدبابات التي لم يتبناها أحد.

أعادت واشنطن فرض عقوبات متعلقة بالطاقة على طهران العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015، بهدف رفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر والضغط عليها للتفاوض على اتفاق جديد.

وكانت إيران مترددة في قبول ضغوط الولايات المتحدة وبدأت في التراجع عن بعض التزاماتها النووية.

أصبحت صناعة الطاقة الإيرانية أول هدف للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

ورفضت الدول الأوروبية الانضمام إلى العقوبات، لكن الحكومة الإيرانية حثتها على حماية إيران من سياسات واشنطن وعلقت العديد من الالتزامات بموجب الاتفاق.

ووفقًا لتقديرات مختلفة، تم تخفيض صادرات النفط من قبل دولة الشرق الأوسط بأكثر من 80 في المائة منذ إعادة فرض العقوبات.