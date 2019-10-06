كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتنطلق اليوم، الانتخابات التشريعية بداخل تونس وهو يوافق ثالث أيام الانتخابات التشريعية بالخارج.

وقام موظفو عملية الاقتراع بنقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية لتوزيعها على مراكز الاقتراع في تونس.

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وتواصل تونس المضى قدما فى مسارها الديمقراطى، الذى بدأته بعد ثورة الياسمين فى عام 2011، لتصل غدا الأحد إلى محطة انتخابية بالغة الأهمية ستشكل المشهد السياسى للبلاد على مدار السنوات القادمة.

وسيتوجه التونسيون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم فى مجلس نواب الشعب، فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وكان التصويت فى هذه الانتخابات قد بدأ بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس الجمعة، ويتواصل حتى غد الأحد، ليتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمنى الرسمي، الذى أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.