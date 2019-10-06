كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة واليونان توقعان اتفاقية تعاون دفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الولايات المتحدة واليونان يوم السبت اتفاقية تعاون دفاعي معدلة، وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها ضرورية للاستجابة للتحديات الأمنية الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تنص الصفقة على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا، ستيفانوفيكو، وألكساندروبولي، بالإضافة إلى البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "يمكن لليونان أن تلعب دورا استراتيجيا هاما هنا في المنطقة.. هذه منطقة ديناميكية، تشهد حدوث الكثير من التغييرات، ونحن واثقون تمامًا من أنه يمكننا العمل معًا على ضمان أن تكون اليونان ركيزة للاستقرار في هذه المنطقة."

أشار ميتسوتاكيس إلى المحاولات الأخيرة التي قامت بها تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه حيث تتمتع قبرص بحقوق اقتصادية حصرية ورخصت شركات الطاقة الأوروبية بالفعل لإجراء بحث. وقال إن الحاجة إلى الاتفاقية المحدّثة تؤكدها الإجراءات التي اتخذت في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط والتي "تشكك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص، منتهكة القانون الدولي".

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وقال بومبيو في وقت لاحق بعد اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس: "لقد أوضحنا أن العمليات في المياه الدولية تحكمها مجموعة من القواعد".

"لقد أبلغنا الأتراك بأن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول، وسوف نستمر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية للتأكد من أننا نفعل ما نفعله دائمًا: ضمان أن النشاط القانوني يحدث في كل مكان يحكم فيه القانون الدولي...... نحن نعمل من أجل جعل الجميع يتراجعون ويجدون مجموعة من النتائج المقبولة للطرفين ".

تم تنظيم احتجاجين في أثينا ضد اجتماع بومبو يوم السبت. قام بالاحتجاج الأكبر النقابيين المؤيدين للشيوعية، وحضره 5000 شخص، وفقًا للشرطة المحلية، وانتهى بهم خارج السفارة الأمريكية، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية وحلف شمال الأطلسي قبل التشتيت.

في الطريق، رمى المحتجون مرتين طلاء علي تمثال تمثال الرئيس الأمريكي السابق، هاري ترومان، الذي ساعد اليونان على التغلب على التمرد الشيوعي في أواخر الأربعينيات. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

