كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة الرش الرذاذي في محافظة لحج اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج باليمن، حملة الرش الرذاذي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك، واستهدفت الحملة مديريتي الحوطة وتبن واستمرت لمدة 6 أيام متتالية، وذلك في إطار حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي حملة الرش الرذاذي عقب حملة النظافة التي قام بها صندوق النظافة بمحافظة لحج بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وشملت رفع أكوام القمامة من الشوارع، وعقب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأشار مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمكتب الصحة بمحافظة لحج الأستاذ عادل السيد إلى أهمية الحملة التي تهدف إلى قتل البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.

وأوضح السيد أن فرق الرش تقوم باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية اليرقات والبويضات التي تؤدي إلى تكاثر البعوض.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي نفذ حملة استجابة عاجلة شملت النظافة، والعودة إلى المدرسة، وتوزيع السلل الغذائية، والرش الذاذي في مناطق متفرقة من محافظة لحج.

Advertisements

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشين حملة نظافة شاملة لمدينة المخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي.

وعبر المواطنون، عن سعادتهم للجهود التى يبذلها أعضاء هيئة الهلال الأحمر داخل الأراضي اليمنية، لافتين إلى خطة الهيئة للوصول إلى النظافة المستدامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يسعي لمكافحة الأوبئة.. ومواطنون يعلقون (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر تم نشره على موقع اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مرحلة جديدة من المشاريع التنموية في قطاعي التعليم وتوفير مصادر المياه في الفلبين، وذلك ضمن جهود الإمارات لتعزيز مجالات التنمية والإعمار في المناطق المتأثرة من الكوارث الطبيعية في الفلبين.